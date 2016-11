Albstadt Prinzenpaar führt in fünfte Jahreszeit

Was bei einem guten Fasnetsverein nicht fehlen darf, ist wohl die Pagengarde. Die sechs jungen Mädchen im Alter von 14 bis 17 brachten das Publikum zum Staunen, sodass sie sogar eine Zugabe geben mussten. Auf so eine Choreografie sind viele neidisch, denn die Beine bis über den Kopf zu schwingen oder einen Spagat in voller Länge zu zeigen, fällt vielen schwer.

Zwischen den Programmpunkten sorgte der Vereinseigene "DJ Thomas" für gute Stimmung, bei der das Mittanzen ausdrücklich erwünscht war. Beim Fliegerlied oder bei der Polonaise hatte jeder Spaß.

Ein Bikini in den Vereinsfarben

"In diesem Verein darf man nichts ungestraft sagen" erklärte Ronald Kinastowski. Er selbst spürte es schon, als er einmal selbst im Garde-Kostüm auf die Bühne musste. Diesmal traf es Ivonne Kaufmann. "Wenn ihr einen Bikini in den Vereinsfarben findet, zieh ich ihn an": Diesen Satz hatten die anderen wohl zu ernst genommen, denn kurze Zeit später durfte sie im Bikini auf der Bühne stehen.

Nachdem die Guggenmusik Schmiechafetzer den Besuchern nochmal richtig eingeheizt hatte, verabschiedete Ronald Kinastowski die Gäste und leitete in einen Abend mit offenem Ende über.

Bis in die späten Abendstunden hinein saßen die Vereinsmitglieder und Gäste noch zusammen, lernten neue Leute kennen und tanzten gemeinsam, wie es das Prinzenpaar vormachte.