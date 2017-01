Albstadt Premierengefühl im Spreewald

Gemeinsame Busfahrten mit der Ebinger Ortsgruppe gibt es nach Sargans, zum Albispass sowie zum Hutzenbacher See. Mit den Villingern vom Schwarzwaldverein geht es auf den Felsenmeersteig, eine Abendwanderung mit benachbarten Ortsgruppen findet in Pfeffingen statt und an der Gauversammlung in Onstmettingen sowie am Gauwandertag in Hausen am Tann nimmt die Albvereingruppe ebenfalls teil. Eine Radtour führt nach Rottenburg und Tübingen.

Die Nordic-Walking-Gruppe trifft sich jeden Dienstag um 9 Uhr beim Schafhaus in Truchtelfingen zur einstündigen Wanderung. Im Vereinsheim werden von Januar bis April und im November Seniorennachmittage veranstaltet, im September gibt es das Weinfest und im Dezember die Adventsfeier.

Das Jahresprogramm des Albvereins Tailfingen ist kostenlos im Bürgerbüro Tailfingen und in der Tourist-Information Ebingen erhältlich.