Albstadt Premieren bei Weihnachtsfeier

Albstadt-Ebingen (rge). Eine besondere Überraschung ist St. Nikolaus bei der Weihnachtsfeier der DJK-Sportgemeinschaft in der Festhalle gelungen – und eine Premiere obendrein: Zum ersten Mal in der 57-jährigen Vereinsgeschichte holte der Bischof von Myra nach den singenden und Gedichte aufsagenden Kindern auch den gesamten Vorstand samt Übungsleiterinnen und Trainern auf die Bühne und bewegte die Erwachsenen dazu, ihm ihren Dank in Versform abzustatten.