Albstadt Polizei hat Demonstranten nicht gefilmt

Albstadt-Tailfingen. In einem Leserbrief an unsere Zeitung hatte sich Renate Schmidt, Organisatorin der Kundgebung gegen die AfD, beschwert, dass ihre Gruppe, die vor der Zollernalbhalle friedlich gegen die AfD-Veranstaltung in der Zollernalbhalle demonstrierte, gefilmt worden sei. Auf Nachfrage erklärt ein Polizeisprecher, dass zwar ein Beweissicherungstrupp der Polizei vor Ort gewesen sei, dieser aber keine Filmaufnahmen gemacht habe. Die Beamten seien im Einsatz gewesen, um mögliche Straftaten zu filmen. Zu denen kam es aber nicht. "Wenn etwas passiert wäre, hätten wir gefilmt", sagt der Sprecher.