Albstadt PokémonGo: Jagdszenen in der Innenstadt

Albstadt-Ebingen. Wer in jüngerer Zeit in der Ebinger Innenstadt unterwegs war, hat sich vielleicht gefragt, warum so viele Menschen mit ihrem Smartphone in der Hand durch die Straße ziehen und am Rathaus so lange verweilen. Die Antwort: Sie spielen "Pokémon Go" – dort, wo man besonders viele der possierlichen virtuellen Tierchen fangen kann.

In der ganz realen Welt erscheinen sie, die kleinen Monster, die Pokémons. Im Smartphone-Spiel "Pokémon Go", das im Juli herausgekommen ist, geht es darum, sie zu sammeln. Der Smartphone-Nutzer bekommt seinen aktuellen Standort auf einer Straßenkarte angezeigt und läuft dann einfach mit dem Handy in der Hand durch die Stadt. Irgendwann beginnt das Teil zu vibrieren, was dem "Pokémon-Trainer", also dem Spieler, signalisiert, dass ein Pokémon in der Nähe ist. Jetzt muss der Spieler reagieren. Begibt er sich an die Stelle, die auf seinem Handy aufleuchtet, kann er das Pokémon fangen. Ist er nah genug am Pokémon, kann er seine Kamera einschalten und sieht auf dem Bild – mitten in der realen Welt – ein kleines Monster sitzen. Das muss er mit einem Pokéball treffen, um es zu fangen. Pokébälle sind die "Waffe" des Spielers. Hat er ein Pokémon gefangen, wird das gespeichert.

Doch was hat das alles mit dem Albstädter Rathaus zu tun? Die Pokébälle werden mit jedem Fang aufgebraucht. Hat ein Spieler keine Pokébälle mehr, muss er zu einem Pokéstop.