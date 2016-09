Albstadt Pokémon Go-Party in der Innenstadt

24 Pokéstops befinden sich in der Ebinger Innenstadt, 19 davon hatte Daniel Mertens am Samstag mit Lockmodulen bestückt, damit die "Trainer", also die Pokémon-Go-Spieler, etwas zum Fangen hat. Je später es wurde, um so mehr Spieler tauchten auf, und gegen 21 Uhr sollten sie sich zum Gruppenfoto vor dem Schwarzwälder Boten treffen. Tatsächlich standen Spieler diverser Altersklassen pünktlich bereit – um dann wieder blitzartig zu verschwinden: Ein seltenes Pokémon tauchte auf, und so sprangen alle Spieler binnen weniger Sekunden auf und davon, kamen kurze Zeit später aber wieder zurück: mit erlegter Beute.

Einer alleine kann es unmöglich schaffen

Weil die Lockmodule, die für eine solche Party gebraucht werden, nicht gerade günstig zu haben sind, sammelte Mertens in seiner gelben Riesen-Ente Beiträge der Teilnehmer und freute sich, dass die Kosten in Höhe von 200 Euro am Ende gedeckt waren und sogar noch ein kleiner Helferlohn dabei heraussprang. Vor allem dankte Mertens dem "Team Blau Albstadt" für die Unterstützung: "Ohne sie wäre das alles nicht möglich gewesen", denn wie sollte schon eine einzelne Person alle 30 Minuten 19 Pokéstops aktivieren?