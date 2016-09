Albstadt Plätze sind noch frei

Albstadt. Beim Turngau Zol­lernschalksburg gibt es offene Lehrgangsplätze im September: Am 10. und 17. September finden in der Landessportschule Albstadt Fortbildungen für Übungsleiter statt: Am 10. September zum Thema "FUNctional-Fitness": Kraft-Ausdauer-Training einmal anders, wobei es um Zirkeltraining und Intervalltraining nach neuesten Trainingsmethoden geht, systematisch aufgebaut oder als Groupfitness.