Albstadt Pharao beißt die Königin tot

Im vierten Jahr des Forsteinrichtungszeitraums, so erfuhr das Gremium, steht das Revier Lautlingen derzeit. Für die nächsten der jeweils zehn Jahre haben Schäfer und seine Kollegen sich vorgenommen, am Trauf stärker durchzulichten, um anderen Baumarten eine Chance zu geben. Denn die Fichte sei zu stark vertreten. Nach dem Zweiten Weltkrieg sei "ökologisch wertvolles Land mit Fichten zugepflastert" worden, weil sie schnell wachsen und damit schnelles Baumaterial und schnelle Einnahmen versprachen, erklärte der Fachmann. Nun sei es wieder Zeit für mehr andere Arten.

Früher Obstgürtel – heute Supermarkt

Dass es längst nicht mehr so viele Obstbäume gibt wie damals, bedauert Schäfer: "Obstgürtel gab es früher um jede Ortschaft herum – da konnte man nicht schnell zum Supermarkt gehen und welches kaufen." Das riesige Hornissennest in einem der Obstbaumstämme sorgte freilich für Staunen – und Zurückhaltung – bei den Teilnehmern. "Einfach in Ruhe lassen, dann tun die auch nichts", mahnte Schäfer. Beim Parasolpilz dürfe man aber zugreifen: "Die stehen derzeit überall, und wenn Sie den Schirm panieren, schmeckt er wie Kalbsschnitzel: Zwei bis drei davon, und Sie sind satt", verriet der Familienvater.

Auch über die Nutzen von Ameisen klärte Schäfer die Ortschaftsräte auf: "Sie sammeln Ungeziefer von den Bäumen und sind am nächsten mit den Bienen verwandt", betonte Schäfer, während er in staunende Gesichter blickte. "Eine Königin kann 30 bis 50 Jahre alt werden, und wenn sie stirbt, ist ihr ganzes Volk am Ende." Beschleunigen könne den Tod die Pharao-Ameise, die eine Ameise eines fremden Staates tot beiße, sich damit einreibe, den Duft annehme und dann unbehelligt von den Wächtern in einen Staat eindringe und die Königin töte, um ihren Platz einzunehmen. Raue Sitten in der Insektenwelt – sogar im idyllischen Lautlingen.