Albstadt Pfarrer treffen sich

Seit dem Studienabschluss ist Gog auch Kurssprecher. Seither treffen sich die Teilnehmer immer im Oktober.

Neben dem kameradschaftlichen Austausch stand in diesem Jahr eine Führung in Lautlingen durch die Vinzentinischen Projekte an, da diese diözesanweit Beispielcharakter haben.

Diakon Michael Weimer gab den Kurskollegen Auskunft vom Meditationsgarten bis hin zur Vinz-Pflegewerk­statt, die im Lautlinger Pfarrhaus geplant ist und bald verwirklicht werden soll.