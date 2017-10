Albstadt Pfarr: "Wir ziehen das jetzt durch"

Zum Welt-Polio-Tag am 28. Oktober – Geburtstag des amerikanischen Bakteriologen Jonas Salk, der den Polio-Impfstoff entdeckte – rufen Hans Pfarr und der Rotary Club Ebingen-Zollernalb deshalb alle auf, ihren Impfschutz überprüfen und bei Bedarf auffrischen zu lassen.

Unterstützt wird der Aufruf von der Firma Ernst Lorch KG, Bosch-Großhändler für Süddeutschland mit Hauptsitz in Albstadt, die zig Transporter mit entsprechenden Werbeträgern ausgestattet hat. Sie sind also nicht nur für die Bosch-Kunden bis nach Vorarlberg unterwegs, sondern im kommenden halben Jahr auch für eine Welt ohne Kinderlähmung.

Bricht die Krankheit erst aus, ist es zum Impfen zu spät

Auf dem Wochenmarkt wollen die Rotarier ihr Augenmerk auf den Schutz gegen Kinderlähmung lenken, denn auch Europa sei nicht vor eingeschleppten Polio-Viren sicher, mahnt Pfarr. "Wer sich vor mehr als zehn Jahren impfen ließ, sollte eine Auffrischungsimpfung vornehmen lassen. Denn ist die Krankheit erst einmal mit Lähmungserscheinungen ausgebrochen, ist es für eine Impfung zu spät."

Beeindruckt ist Hans Pfarr von dem, was Länder wie Indien – bis vor wenigen Jahren noch Polio-endemisch – geleistet haben, um Menschen selbst in entlegensten Dörfern zu impfen. Pakistan und Afghanistan führten grenzüberschreitende Aktionen durch, auch an den Routen der großen Flüchtlings-Trecks und "ohne Ansehen der Person", wie Pfarr betont. Außerdem seien dort Frauen ausgebildet worden, die andere Frauen aufklärten, und selbst Religionslehrer stünden hinter den Impf-Aktionen.

Schwierig hingegen seien Aktionen in unzugänglichen Gebieten und dort, wo Unruhen herrschten. In Nigeria sei die islamistische Terrororganisation Boko Haram ein Hindernis. Aber auch Polio-freie Länder – Deutschland zählt erst seit 2002 dazu – müssten dranbleiben und weiter impfen, sonst könne es sein, "dass wir in ein paar Jahren wieder Millionen Fälle haben", so Pfarr.

Außerdem seien Spenden wichtig, die das Rotary-Team am Wochenmarkt-Stand gerne entgegennimmt: um bei der Finanzierung der großen nationalen Impftage in Entwicklungs- und Schwellenländern zu helfen. 1,5 Milliarden Dollar an Spenden habe Rotary International seit 1987 gesammelt. Auf jeden Spenden-Dollar hat die Stiftung von Bill und Melinda Gates weitere zwei draufgelegt.

Der riesige Aufwand ist es jedoch nicht allein, der den "Mister Polio" von Rotary Deutschland zum Weitermachen motiviert – es ist das Versprechen, das Rotary der Welt gegeben hat, sie von der heimtückischen Krankheit Kinderlähmung zu befreien. "Wir ziehen das jetzt durch", sagt Hans Pfarr entschlossen. "Ich bleibe auf jeden Fall dabei!"