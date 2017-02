Albstadt Peter Katona gibt Amt auf

Noch nicht lange zurück liegt der Bau der Textilbetonbrücke zum Friedhof – eine Verbindung, auf welche die Margrethausener mehrere Jahre hatten verzichten müssen. An der Ortsdurchfahrt, nahe der Bäckerei Deufel, hat neuer Asphaltbelag die Sicherheit verbessert, und noch in diesem Jahr soll die Festhalle neue Stühle bekommen – auch dieses Projekt hat Katona noch angeschoben.

Was ihn umtreibt ist nach wie vor die Tatsache, dass keine freien Bauplätze im Ort zur Verfügung stehen, wenn junge Familien dort bauen wollen – wenngleich es zwischen 30 und 35 davon gibt. Dass die Eigentümer nicht verkaufen wollen, kann Katona in manchen Fällen sogar verstehen angesichts der Werte von Immobilien im Vergleich zu dem, was es an Zinsen für das Geld auf der Bank gibt. Dennoch: Die Margrethausener werden weniger – das macht den scheidenden Ortsvorsteher auch ein bisschen traurig.

In einer Sitzung am 6. März will der Ortschaftsrat über die Wahl eines Nachfolgers sprechen. Katonas Stellvertreter ist bisher Thomas Bolkart, der als Vorsitzender des Musikvereins Laufen und Mitglied zahlreicher Vereine bekannt und beliebt ist.

Bereits am 3. April soll Katonas Nachfolger gewählt und am 6. April im Gemeinderat vereidigt werden. Eine örtliche Verabschiedung des beliebten Ortsvorstehers ist für den Ortschaftstag in Margrethausen geplant, der am 5. Mai stattfindet.