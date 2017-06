Albstadt Peter Fischer erlebt den ersten Alleinflug gleich zweimal

Warum hat er die Ausbildung 1977 abgebrochen? Er habe damals viel Sport getrieben, spielte Volleyball in der Landesliga, habe zeitweise auch noch eine Damenmannschaft trainiert. Fünf bis sechs Abende in der Woche sei er in einer Halle gestanden, dazu an jedem Wochenende. Das verträgt sich nicht mit der Fliegerei. Später kam das Architekturstudium dazu. "Und das ganz normale Leben halt", sagt Fischer und lacht.

Vom Fliegervirus immer infiziert

Wobei: Ganz weg von der Fliegerei war er nicht, er betrieb 26 Jahre lang Modellflug. "Vom Fliegervirus infiziert", wie er es nennt, war er nach eigener Einschätzung schon immer. Sein Vater war Paul Fischer, Jagdpilot im Zweiten Weltkrieg und nach Kriegsende einer der Mitbegründer der Segelfliegerei auf dem Degerfeld. Wer einen Fluglehrer als Vater hat, kommt fast zwangsläufig mit der Materie in Kontakt. Der "Fischer-Paule" gehört heute zu den Legenden des LSV.

Mit sechs Jahren nahm ihn sein Vater erstmals mit im Flugzeug. "Mit vielen Kissen unter dem Hintern, damit ich überhaupt rausschauen konnte", so Peter Fischer.

Als Jugendlicher begann er dann ebenfalls die Ausbildung. Jetzt der Neustart. "Ich habe lange überlegt. Voriges Jahr habe ich mir dann gesagt, jetzt mache ich das wieder", erzählt er. Nach einem Passagierflug war es dann so weit. Der Eintritt in den LSV folgte auf dem Fuß.

Mit seinen 56 Jahren gehört Peter Fischer wieder offiziell zur Jugendabteilung des Vereins. Dort sind die Flugschüler organisiert. Fast 30 Schüler werden im LSV derzeit ausgebildet, von 20 ehrenamtlichen Lehrern. Die jüngsten sind 14 Jahre alt, der älteste ist 64 – auch fortgeschrittenes Alter schützt vor Träumen nicht.

Doch die breite Masse seien Jugendliche, teilt der Verein mit. Fischer fühlt sich wohl in ihrem Kreis: "Das klappt wunderbar und ist eine tolle Erfahrung. Die sind ja aber auch alle absolut ok." Man sei trotz des Altersunterschieds "einer von ihnen". Fliegerisch seien die meisten weiter als er, dafür werde er für seine Lebenserfahrung respektiert.

Fischer bereut nicht, sich auf diese "unbekannte Situation" eingelassen zu haben. Im Gegenteil: "Es ist vom Lebensgefühl ein bisschen so, als würde man plötzlich selbst wieder ins Gymnasium gehen." Passt ins Bild. Büffeln muss man als Flugschüler auch, die Ausbildung erfolgt in Theorie und Praxis. Das sei für ihn, so viele Jahren nach dem Studium, auch wieder eine Herausforderung gewesen, aber eine positive: "Man macht plötzlich etwas ganz Anderes, etwas völlig Neues. Erwachsenenbildung, sozusagen."

Die Theorieprüfung hat Fischer bereits in der Tasche. Macht er seinen Schein diesmal fertig? "Klar", sagt er. Wenn’s weiterhin so gut läuft und das Wetter mitspielt, will er im Herbst die praktische Prüfung ablegen.

Weitere Informationen: www.lsv-degerfeld.de