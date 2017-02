Albstadt Personalstellen sind wichtiger als Vordächer

Neben der Besichtigung stand die Diskussion aktueller kommunalpolitischer Fragen auf der Tagesordnung, unter anderem zum Arbeitsmarkt für Erziehungskräfte und zur Nachfrage nach Plätzen für Ganztagsbetreuung, die in jüngster Zeit deutlich gestiegen ist und wohl weiter steigen wird. Man unterhielt sich über vorschulische Betreuungsangebote, über die Wichtigkeit ausreichender Sprachkenntnisse und -kompetenz und nicht zuletzt über die Bedeutung der Kinderbetreuung als Wettbewerbsfaktor.

Stadtverbandsvorsitzender Roland Tralmer erklärte dazu, trotz sich abzeichnender Sparzwänge müssten junge Familien nach Kräften gefördert werden, wenn die Stadt zukunftsfähig bleiben solle, und daher sei es selbstverständlich, dass auch in den kommenden Jahren eine ausreichende Zahl qualitativ hochwertiger und bedarfsgerechter Plätze in Albstadts Kindertageseinrichtungen zur Verfügung stehen müsse. Bei der Sachausstattung gelte es freilich, die richtigen Prioritäten zu setzen. "Wir brauchen keine teuren Vordächer", bekräftigte Tralmer den Standpunkt, den die CDU in der Debatte über die Sanierung des Kindergartens Heusteigstraße vertreten hatte, "sondern müssen das Geld zielgerichtet bei Personal, wesentlicher Bausubstanz und Ausstattung einsetzen!"

Es gelte wie bei vielen kommunalen Projekten den Blick für das Wesentliche zu schärfen.