Albstadt "Perfekter Urlaubstag mit gescheitem Essen"

Für sie und all die Gäste, darunter der Tübinger Regierungspräsident Klaus Tappeser und Jochen Becker vom Deutschen Wanderinstitut, bliesen die Jagdhornbläser aus Balingen ein Halali – das Stichwort für den passionierten Jäger Klaus Konzelmann, der allen Grund hatte, Albstadt und seine Traufgänge stolz zu präsentieren. Nicht nur, weil es derzeit "ein Traum" sei, auf den Premium-Winterwanderwegen unterwegs zu sein, sondern auch, weil sich sechs der führenden Albstädter Gastronomen nun gemeinsam als Traufgänge-Gastgeber dafür einsetzen, die Alb "auch kulinarisch erlebbar zu machen", wie Konzelmann betonte.

Die Inhaber der Lokale "Altes Bahnhöfle" in Truchtelfingen, "Brauhaus Zollenalb", "Hotel Gasthof zum Süßen Grund" und "Café Früholz" in Ebingen, "Traufganghütte Brunnental" in Laufen und "Nägelehaus" in Onstmettingen waren nicht nur mitgekommen, um aus der Hand von Waldemar Fretz, Sprecher der "Schmeck den Süden"-Gastronomen im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) ihre Urkunden entgegen zu nehmen – vor allem waren sie dabei, um den Standbesuchern einen Vorgeschmack auf kulinarische Traufgangerlebnisse zu geben. Schwäbischer Wurstsalat, Rindfleischsalat mit Roter Beete, Älbler Ochsenbrust auf Auschmettinger Alblinsen, Milchreis von der Albgerste mit Streuobst-Kompott und dazu alles andere als kleine "Petit Fours" aus der Konditorei Früholz und selbst gebrautes Bier aus dem Brauhaus Zollernalb: Das Verweilen am Stand lohnte sich.

Was hat am besten geschmeckt? "Ich bin ein großer Fan von Alblinsen – und ein Süßer", verriet Martin Roscher, Leiter des Amtes für Kultur, Tourismus und Bürgerschaftliches Engagement in Albstadt, augenzwinkernd. Deshalb habe er "die Petit Fours besonders gerne gegessen".