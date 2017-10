Albstadt Perfekter Abend zum Jubiläum

Zehn Jahre ist es her, dass Martin Braun und Michael Maute das Sicherheitsunternehmen "Be Save" gründeten. Inzwischen wird es von Martin Braun geleitet; Maute betreibt das Fitnessstudio "BestForm" im gleichen Gebäude, weshalb die zwei Unternehmen zusammen ihr Jubiläum gefeiert haben. Begonnen hat der Abend in der Ebinger Festhalle mit einem Motivationsvortrag von Marc Gassert, der mit purem Willen eine Eisenstange verbiegen konnte. Er ging auch auf Disziplin ein.