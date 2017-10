Albstadt Perfekte Harmonie und klare Stimme

"Hör mein Bitten, Herr", intonierten die Musiker in einem beeindruckenden Wechselspiel aus einem Solo der Albstädterin Mezzosopranistin Susanne Stierle und der Dynamik des Chors. Ergänzt wurde die kraftvolle Stimmgewalt von mächtigen Instrumentalklängen, deren dumpfer Widerhall die Intensität gewaltiger Donnerschläge beispiellos imitierte.

Ob Geige oder Trompete – das Spektrum an Instrumenten erwies sich als außerordentlich, was die Leidenschaft der Stücke unterstrich. Die eindrucksvolle Hymne des musikalischen Wunderkinds Felix Mendelssohn Bart­holdy ließ den Atem des Publikums für einen Moment stocken, doch auch die Kompositionen seiner Schwester standen dem in nichts nach. Zu Lebzeiten verharrte Fanny Hensel-Mendelssohn stets im Schatten ihres jüngeren Bruders; fast 200 Jahre später begeisterte die Komponistin jedoch gleichermaßen.

Mit der grandiosen Interpretation der Stücke "Hiob" und "Lobgesang" gelang es dem Kammerchor und den Orchesterfreunden, das imaginäre Scheinwerferlicht auf das hervorstechende Geschwisterpaar gerecht aufzuteilen. Neben Stierles begnadeter Stimme ist hierbei ebenfalls die aus Straßburg stammende Solistin Julie Erhart hervorzuheben, deren Sopranklänge Gänsehaut hervorriefen.

"Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir", intonierte der Chor Mendelssohn Bart­holdys Werk "Der 42. Psalm" zum Abschluss des großartigen Jubiläumskonzertes. Der letzte Funke des musikalischen Feuerwerks, der nötig war, um das Publikum von den Stühlen zu reißen, wurde entfacht.

Im Finale wurde die Eintracht der Kooperation fast greifbar: Sowohl grandiose Solopassagen als auch ein perfekt angestimmter Kanon des Chors, untermalt von der Energie des Orchesters, brachte die Harmonie aus Gesang und Instrumentalklängen zum Ausdruck.

Das Verstummen des letzten Tons resultierte in Stille, ehe das begeisterte Publikum in einen minutenlang anhaltenden Beifall ausbrach, der tosender kaum hätte sein können.