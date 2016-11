Albstadt Paulus: Die Gesellschaft ist erschöpft

"Deutschland gehört zur Spitzengruppe der gehetzten Nationen", so Paulus. "Die Schlafdauer und die Freizeit haben abgenommen, die Bewegung ist um zehn Prozent schneller als vor zehn Jahren." So gerieten die Systeme aus dem Gleichgewicht, vor allem psychische Erkrankungen nähmen zu, die Gesellschaft sei erschöpft.

Auffällig: Lebenserwartung und Gesundheit seien sozial ungleich verteilt, hingen auch vom Einkommen ab, und für viele werde Gesundheit zur Ersatzreligion. Die Folge: Gesundheitsprodukte, technische Hilfsmittel, Wellness-Angebote, Therapien, Ratgeber, neue pharmazeutische Produkte und neue Ernährungsformen seien auf dem Vormarsch, wirkten sich auch ökonomisch stark aus. Die Gesundheitswirtschaft biete Arbeitsplätze für jeden sechsten Erwerbstätigen. Doch auch der "Gesundheitsterror" nehme zu: Für steigende Kosten würden Gruppen verantwortlich gemacht: "Die Raucher, die Dicken, die Dünnen – der Mensch ist ein wandelndes Gesundheitsrisiko."

Wie stark sich die psychische Gesundheit auf Bildungserfolge niederschlage, zeigte Paulus ebenso eindrucksvoll wie ihren Einfluss auf die Wirtschaft: "Jeder Euro, den ein Unternehmer in Gesundheit investiert, bringt vier bis acht Euro zurück."

Paulus’ Tipp für die Stadt Albstadt: Eine digitale Plattform, um alle Aktivitäten zu bündeln, sei wichtig: Aktivitäten in den Bereichen Bildung, Arbeit, Tourismus, Bürgergesellschaft. Denn es gehe darum, Gesundheit als positive Ressource in einen aktiven Lebensalltag zu integrieren.

Der nächste Themenabend der Impulse-Reihe dreht sich um betriebliches Gesundheitsmanagement: am 8. Februar in der Firma Mey in Lautlingen.

Albstadt-Tailfingen (key). Wie wichtig Sport – nicht nur für die körperliche – Gesundheit ist, machte die Podiumsdiskussion deutlich. Die Alber GmbH, wo Sabine Braun Personalreferentin ist, unterstützt es, wenn Mitarbeiter Sportangebote nutzen. Allgemeinarzt Axel Heider braucht ihn zum Ausgleich, und Oberbürgermeister Klaus Konzelmann kennt den Wert des Vereinssports und will daher die Rahmenbedingungen – etwa Sportstätten – so gut wie möglich in Schuss halten.

Stadtplaner Philipp König vom Büro Reschl aus Stuttgart weiß, dass Gesundheit ein Querschnittsthema durch alle Lebensbereiche ist, habe sie doch mit Wohlfühlen zu tun. Themen wie Barrierefreiheit – Konzelmann: "Dafür haben wir im Haushalt viel Geld eingestellt" –, Arbeitsplätze, Betreuungsangebote und Infrastruktur spielten dabei eine wichtige Rolle.

Wie sieht es mit der Gesundheitsversorgung aus, Stichwort: Ärztemangel? "Wir könnten mal aufhören, zu behaupten, die hausärztliche Tätigkeit sei unattraktiv", so Heider.

Für ihn sind Gemeinschaftspraxen, wo auch Frauen flexibler arbeiten könnten, die Zukunft – doch dafür bedürfe es der Räumlichkeiten, mahnte er mit Blick auf die zuweilen "völlig überzogenen Mietanforderungen", an denen laut Konzelmann vieles scheitere. "Soziale Anker" hält Peter Paulus für entscheidend, damit Menschen nicht vereinsamten, und König appellierte an alle Beteiligten: "Gehen Sie in eine ehrliche Diskussion miteinander. Allen alles zu versprechen, ist nicht förderlich. Stellen Sie das Gemeinsame in den Vordergrund."