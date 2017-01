Albstadt Partnerschaft auf Gegenseitigkeit

Albstadt-Tailfingen. Mit der Kirchgrabenschule in Ebingen und der Ignaz-Demeter-Schule in Lautlingen unterhielt der FC 07 Albstadt schon seit längerem eine Schulkooperation – jetzt ist noch der Tailfinger Grundschulcampus Lutherschule hinzugekommen. Jeden Mittwochnachmittag trainiert David Haußer, "Bufdi" beim FC Albstadt, zwei Stunden lang die Fußball-AG der Lutherschule in der Onstmettinger Raichberghalle – was unter anderem bedeutet, dass er und 24 fußballbegeisterte Erst- bis Viertklässler auch gemeinsam mit dem Bus von Tailfingen nach Onstmettingen fahren und später wieder zurück. Haußer war bis vor einem halben Jahr Jugendspieler in der erfolgreichen A-Juniorenmannschaft des FC 07; seit dieser Saison gehört er dem Kader der Ersten Mannschaft an.