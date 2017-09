Albstadt-Ebingen (key). Nicht wie geplant 2017, sondern erst 2018 wird die Sanierung des Parkhauses Bahnhof beendet. Grund dafür sind unerwartet große Schäden, so dass die Sanierung länger dauern wird, wie Baubürgermeister Udo Hollauer dem Schwarzwälder Boten auf Nachfrage bestätigte. Allerdings sei das Parkhaus offen und es seien immer Stellplätze frei, betonte er. Lediglich für den Zeitraum von zwei bis drei Wochen – wann das sein wird, steht noch nicht fest – werde das Parkhaus ganz geschlossen werden müssen, um die Rampen zu sanieren. Die Sanierungskosten werden mit 2,6 Millionen Euro höher liegen als erwartet, ein Neubau hingegen hätte fünf bis sechs Millionen Euro gekostet. Den Zuschlag in Höhe von gut 700 000 Euro hat der Gemeinderat am Donnerstag bewilligt – "zähneknirschend", wie Gerhard Heusel (SPD) anmerkte.