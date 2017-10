Albstadt Parkhaus-Sanierung kostet mehr Geld

704.799 Euro mehr für die Betonsanierung des Parkhauses am Bahnhof – da musste nicht nur CDU-Fraktionschef Roland Tralmer schlucken in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. "Ich habe zumindest Zweifel, ob es dieser Sondergenehmigung bedurft hätte, wenn im Vorfeld ordentlich untersucht worden wäre." Tralmer stellte deshalb den Antrag, zu untersuchen, ob man das Ingenieurbüro in Regress nehmen könne.

Was war passiert? Beim Freilegen schadhafter Betonbodenplatten in den beiden unteren Parkdecks hatte sich herausgestellt, "dass die Schäden am Beton und der Bewehrung wegen Rissen in der Beschichtung und drückenden Grundwassers deutlich größer sind als erwartet", heißt es in der Sitzungsvorlage. Die Betonsanierungsarbeiten hatten der Technische Ausschuss und der Gemeinderat im Mai an die Hamburger Firma Bekor zum Preis von 1,1 Millionen Euro vergeben – das höchste von sechs Angeboten hatte bei 2,2 Millionen Euro gelegen. Die 1,1 Millionen Euro reichen nun nicht aus, zumal in den oberen Stockwerken die alten Betonschichten nicht abgefräst werden können – das Fräsen würde zu starke Schwingungen verursachen. Also kommt die Schleifmaschine zum Einsatz, was zeitaufwendiger und damit teurer ist.

Hinzu kommen bisher nicht bekannte Schäden in den oberen Stockwerken und die Tatsache, dass Leitplanken, Absturzgeländer und Rankgitter demontiert werden müssen, um den Stahl vor Korrosion zu schützen – auch diese Arbeiten waren bisher im Finanzrahmen nicht einkalkuliert.