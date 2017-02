Albstadt Parken: wieder nach Regeln

Bewohner der Stadtmitte, die dort mit ihrem Hauptwohnsitz gemeldet sind und die weder über einen Stellplatz noch über eine Garage verfügen, erhalten auf Antrag und gegen eine Gebühr von 20 Euro pro Jahr respektive fünf Euro pro Quartal eine sogenannte "Bewohnerparkberechtigung" und dürfen ihr Fahrzeug dann auf den Parkplätzen abstellen, die mit dem Zusatzschild "Bewohner mit Parkausweis Tailfingen" gekennzeichnet sind.

Wichtig für alle Verkehrsteilnehmer: Da die neuen Parkregelungen für die Tailfinger Stadtmitte inzwischen umgesetzt und die Parkplätze entsprechend ausgeschildert sind, wird der Gemeindevollzugdienst die Einhaltung dieser Regelungen künftig überwachen und Parkverstöße ahnden.

Parkplätze mit bis zu 90 Minuten Parkdauer – die Parkscheibe ist ins Auto zu legen – gibt es in der Hechinger Straße, der Goethestraße, der Adler-, Wasen- und Kronenstraße, am Markt, an der Bauernscheuer und in der Oberen Bachstraße sowie vor dem Haus am Uhlandsgarten mit der Stadtbücherei.

Zeitlich unbeschränkt nutzbare Parkplatze stehen zur Verfügung in der Ritter-, Erich-Kästner-, Martin-Luther, Katharinen-, Magdalenen-, Brunnen-, Heusteig-, Sedan- und Hofenstraße, in der Lange Straße und der Petrusgasse. Anwohner-Parkplätze, die bis zum 90 Minuten auch mit Parkscheibe nutzbar sind, gibt es in der Oberen Bachstraße, der Moltke-, Wasen-, Ritter, Ludwig-, Johannes-Feyrer-Straße und in der Lange Straße. Die Besucherparkplätze des Maschenmuseums sind während der Öffnungszeiten des Museums nur für dessen Besucher reserviert. Außerdem stehen noch Pendlerparkplätze zur Verfügung: an der Ecke Hechinger- und Sedanstraße sowie im Parkhaus an der Ecke Am Markt und Johannes-Feyrer-Straße.

Anträge auf die Bewohnerparkberechtigung gibt es bei der Straßenverkehrsbehörde im Rathaus oder über die Internetseite der Stadt www.albstadt.de. Auskünfte erteilt das Amt für öffentliche Ordnung unter Telefon 07431/160-2203 oder -2201.