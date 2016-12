Albstadt Parkdeck: Gemeinderat verwirft Pläne der Stadt

Im Januar hatte der Stadtrat den Plänen der Stadt für ein zweigeschossiges Parkdeck am südlichen Ende der Langwatte noch mehrheitlich zugestimmt – jetzt stieß er den eigenen Beschluss mit den Stimmen aller Fraktionen außer den Freien Wählern wieder um. Aber war es überhaupt noch der eigene Beschluss? Seit Januar hat sich einiges geändert – zum einen sind Pläne für eine nicht ganz unaufwendige Westzufahrt entstanden, zum anderen ein ziemlich ernüchterndes Gutachten über den Baugrund. Der ist nicht sehr solide; es hätte einer Tiefengründung mit elf Meter langen Ortbetonpfählen bedurft, um dem Gebäude die angemessene Stabilität zu verleihen. Die Mehrkosten: rund eine Million Euro, 2,5 statt 1,45 Millionen Euro.

In dieser Situation entschloss sich die Stadtverwaltung zur Flucht nach vorne: Sie plante eine weitere Variante mit drei statt zwei Geschossen – wenn schon, denn schon – , die den Namen Parkdeck kaum noch verdient hätte. Die sollte 163 anstelle von 109 Fahrzeugen Platz bieten; statt 23 .000 Euro hätte jeder einzelne Parkplatz nur noch 19 .000 Euro gekostet. Die Stadt stellte dem Gemeinderat beide Varianten vor, plädierte aber für die größer dimensionierte und den Mengenrabatt.

Indes war der Mehrheit der Stadträte nicht nach Schnäppchenjagd; sie schreckte die Kostenverdopplung ab. Susanne Feil von den Grünen sprach mit Blick auf den Campingplatz von einem "Déjá-vu"-Erlebnis – schon einmal seien Kosten explodiert, nachdem man auf der Grundlage einer Kostenschätzung statt einer Kostenberechnung Beschlüsse gefasst habe. Gerhard Häusel von der SPD befand trocken, ein Parkhaus werde nicht gebraucht; sein Fraktionschef Elmar Maute – hatte Ähnliches bereits in seiner Haushaltsrede angedeutet: Er stellte fest, solange "Parkplatzfragen am Eisplatz, am Bahnhof, an der Festhalle und anderen Orten" nicht geklärt seien, sehe er keine Notwendigkeit für ein Parkhaus.