45 Schüler der Oststadtschule haben sich sozial engagiert und mit ihren Eltern Weihnachtspäckchen für bedürftige Kinder gepackt. Sie gaben etwas von ihrem eigenen funktionstüchtigem Spielzeug ab, und die Eltern füllten das Päckchen noch etwas auf. Damit unterstützen die Grundschüler die Aktion Weihnachtskonvoi, welche die Päckchen in ländlichen Gebieten in Rumänien, Moldawien oder der Ukraine an bedürftige Kinder verteilt. Foto: Schule