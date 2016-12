Albstadt Ortsvorsteher Merz hält den Hirtenstab

Albstadt-Pfeffingen. Der Schnee hat gefehlt, aber immerhin war es kalt bei der Dorfweihnacht vor der Alten Schule in Pfeffingen – und ansonsten stimmte alles. Der Ortschaftsrat, allen voran der stellvertretende Ortsvorsteher Rolf Paul, und der Förderverein des FC Pfeffingen hatten wie gewohnt für ein vorwiegend musikalisches Unterhaltungsprogramm gesorgt; in dieses war der Besuch des Nikolaus eingebettet. Verkörpert wurde der heilige Mann aus dem fernen Myra – es liegt in der heutigen Türkei – von Heldemar Paul, der die Pfeffinger Mädchen und Jungen mit kleinen Geschenken bedachte.