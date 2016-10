Albstadt Ortsdurchfahrt begradigen

Ein Tunnel mit seinen hohen Folgekosten ist sehr aufwendig und in den nächsten 20 Jahren kaum realisierbar. Die einzig realistische Alternative, die innerhalb von zehn Jahren verwirklicht werden kann, ist der umweltverträgliche Ausbau der bestehenden Ortsdurchfahrt durch Begradigung, Tieferlegung in einen Trog – wie etwa im Fall der Bundesstraße 27 in Balingen und der Bahn in Neu-Ulm – mit begrünten Lärmschutzwänden und Brücken. Die im Wege stehenden, überwiegend alten Gebäude müssten aufgekauft und deren Besitzer großzügig entschädigt werden.

Zur Entlastung der Bundesstraße muss auch die Bahnlinie ausgebaut und mehr Verkehr auf die Schiene verlagert werden: Personen- und Güterverkehr, darunter auch der Restmülltransport aus dem Kreis zum Verbrennungswerk in Stuttgart-Münster.

Abrecht Dorow | Albstadt