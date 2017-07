Albstadt Orchester in einmaliger Besetzung

Albstadt-Ebingen. Unter dem Motto "Straßenmusik – auch zum Anfassen" bringt die Musik- und Kunstschule am Samstag, 15. Juli, schönes Wetter vorausgesetzt, von 10.30 bis 12.30 Uhr die Fußgängerzone in Ebingen zum Klingen. Beginn der traditionellen "Straßenmusik" ist auf der Treppe beim Café "La Piazza" am Bürgerturmplatz. Das "Straßenorchester" spielt in einer wohl einmaligen Besetzung unter der Leitung von Holger Haga. Danach sind verschiedene Ensembles und Solisten in der Fußgängerzone zu erleben.