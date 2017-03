Albstadt Optik Bänsch seit 50 Jahren in Ebingen

Selbst für Oberbürgermeister Klaus Konzelmann und Wirtschaftsförderer Andreas Hödl war es eine Premiere: Zum ersten Mal haben sie zu einem Firmenjubiläum eine Ehrenurkunde der Stadt mitgebracht. Dabei hat "Optik Bänsch" – das Fachgeschäft gibt es seit 50 Jahren in Ebingen – schon eine besondere Auszeichnung im Schaufenster stehen: für den wiederholten ersten Platz als Branchensieger im Albstädter Kundenspiegel.

Rund herum haben Seniorchef Walter Bänsch und seine Söhne Ralph und Holger Brillenmode quer durch das 20. Jahrhundert dekoriert, darunter auch die Meisterstücke von Walter und Dagmar Bänsch, die gemeinsam 1965 ihre Prüfung gemacht haben. Bänschs elterliches Optik-Fachgeschäft in Stuttgart hatte sein Bruder übernommen – so kam er mit seiner Frau nach Ebingen und fand – damals in der Schütte – einen geeigneten Laden samt Wohnung zur Übernahme. So wurde aus "Optik Foto Lang" das Fachgeschäft Optik Bänsch, das die Söhne des Paares, die Augenoptikermeister Ralph und Holger Bänsch, weiter führen. Fünf Enkel haben sie ihren Eltern geschenkt, und Walter Bänsch hofft, dass sie die Tradition fortsetzen.

Seit 1976 hat Bänsch seinen Standort in der Marktstraße, seit 1993 auch ein Geschäft in Tailfingen. Die Standorte in Degerloch und Göppingen hat die Familie inzwischen wieder aufgegeben – zu weit weg. Schließlich sei Bänsch für Kundennähe bekannt – das betonte auch Klaus Konzelmann und würdigte das große Engagement und die Freude, mit denen die Familie für ihre Kunden da sei. Walter Bänsch, der in Kürze seit 60 Jahren im Beruf ist, sei das lebende Beispiel dafür.