Sonnenblumensamen hat Gaby Kurz in die Klasse 2a der Schillerschule gebracht – und zwar besondere: Künstler Pigmazo, in Onstmettingen wohlbekannt, hat sie gesammelt; sie sind verschieden groß und kommen aus verschiedenen Gegenden. Die Zweitklässler von Brigitte Wilke erfuhren im Unterricht zuerst einmal, was es mit der Sonnenblume auf sich hat; danach ging es ums Thema Pflege. Wie sich herausstellte, ist die nicht ganz so einfach wie gedacht – einige Sonnenblumen gingen ein. Dieser Tage haben die Kinder die Exemplare, die es geschafft haben, dann mit Hilfe zweier Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins im Garten angepflanzt. Danach goss jeder seine Blume – und beobachtet nun gespannt, wie sie sich entwickelt. Foto: Wilke