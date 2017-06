An den Bodensee – und zwar in der Bahn – führte der jüngste Jahresausflug des Liederkranzes Onstmettingen. Erste Station war Lindau, wo die Sänger Hafen und Altstadt besichtigten – und nicht versäumten, Stippvisiten in den Gartenwirtschaften an der Promenade zu machen. Zur Mittagszeit fuhren sie mit dem Schiff "Graf Zeppelin" nach Friedrichshafen, wo abermals ansprechende Ufercafés auf sie warteten. Nach der Heimfahrt im Zug ließen die Ausflügler den Tag im Tailfinger Café Lang ausklingen, unter anderem mit gemeinsamem Gesang. Foto: Jerger