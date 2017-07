Nicht um Ulm herum, sondern nach Ulm hat der Ausflug des Onstmettinger Jahrgangs 1938/39 geführt. Bei sehr warmem Wetter wartete zunächst ein Frühstückbuffet in Öpfingen. In Ulm bestieg die Gruppe das "Spatzenbähnle" zu einer Stadtrundfahrt, die zum Fischerviertel, zum Schwörhaus und zum Rathaus führte. Danach hatten die Jahrgänger Zeit, um die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. Den Abschluss genossen sie bei gutem Essen und Gesprächen im "Bären" in Winterlingen. Foto: Privat