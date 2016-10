Einen Halbtagesausflug ins Zuckergässle in Langenenslingen hat der Onstmettinger Jahrgang 1941 unternommen. Die 30 Jahrgänger und ihre Partner besichtigten Bäckermeister Wolfram Stehles kleines Zuckerbäckermuseum mit Café, Werkstatt und Tante-Emma-Laden und ließen sich von ihm zeigen, wie vor 150 Jahren Himbeerbonbons, "Kräuterzickerle" und Zuckerhasen hergestellt wurden – einige legten sogar selbst Hand an. Die auf fast 200 Grad erhitzte Zuckermasse wurde in unterschiedlichste Formen aus Aluminium – Osterhasen, Gockelhähne, Flugzeuge, Schiffe, Autos, das Ulmer Münster – gefüllt, danach durch Kneten und Wenden abgekühlt und schließlich als geschmeidiger Teig in einer Art Nudelmaschine ausgerollt. Natürlich durften am Ende alle probieren, und zum Abschluss der Vorführung gab es noch ein deftiges Vesper. Foto: Hild