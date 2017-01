Als genossenschaftliche Bank fördert die Onstmettinger Bank auch kulturelle und soziale Projekte, hauptsächlich ortsansässige Vereine und gemeinnützige Einrichtungen. Insgesamt 19 000 Euro hat die Bank 2016 an diese gespendet. Die Spenden stammen größtenteils aus dem Gewinnsparen, einer Verlosungsaktion der genossenschaftlichen Banken, bei der ein Teil des Loseinsatzes in den Gewinnspartopf fließt und als Spende weitergegeben wird. Ein weiterer Teil fließt in einen Topf, aus dem monatlich Geld- und Sachpreise an die Gewinn-Sparer zurückfließen. 2016 waren es für die Kunden der Onstmettinger Bank Geldgewinne im Gesamtwert von 36 600 Euro, darunter ein Hauptgewinn in Höhe von 10 000 Euro und ein Auto. Foto: Schubert