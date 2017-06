Albstadt Onstmettingen kehrt in Kreisliga A zurück

Die Partie auf dem Sportgelände in Laufen begann furios, denn vom Anpfiff weg hatte der TSV die Chance zum 1:0; Martin Stingel zog aber den Ball knapp am langen Pfosten vorbei. Im Gegenzug war es Harun Karakas, der aus fünf Metern an TSV-Goalie Michael Müller scheiterte.

Beide Mannschaften gingen in Folge trotz Hitze hohes Tempo und erspielten sich weitere gute Gelegenheiten. In der 14. Minute tankte sich Lukas Vollmer im Geislinger Strafraum durch und schoss den Ball an den Innenpfosten; von dort landete er zum 1:0 im Netz. Wenig später hatte Karakas das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber wieder an Goalie Müller. Dies sollte sich rächen, denn nach einem Eckball konnte Onstmettingen nicht klären und Timo Jetter schoss zum 1:1-Ausgleich (30.) ein. Drei Minuten später kam Vollmer bei einem Zweikampf im Strafraum zu Fall, und der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt – eine zweifelhafte Entscheidung. Der Gefoulte trat selbst, schoss aber schwach und Müller parierte.

Aber unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff gelang Onstmettingen die erneute Führung durch Karakas, der zum 2:1 einschoss, nachdem der TSV den Ball nicht aus der Gefahrenzone gebracht hatte.