Albstadt Olympischer Geist schwebt überm Skilift Degerwand

Gleich vier Ebinger Schulen hatten Mannschaften aufgeboten, nämlich die Kirchgrabenschule, die Grundschule Malesfelsen, die Schalksburgschule und das Gymnasium. Zudem traten Rennteams der Schillerschule Onstmettingen, der Eyachquell-Grundschule Pfeffingen, der Progymnasien Tailfingen, Meßstetten und Rosenfeld, der Mössinger Gottlieb-Rühle-Schule, der Alb­-Lauchert-Grundschule, des Gymnasiums Gammertingen und des Karl-Von-Frisch-Gymnasiums Dußlingen an. Außerdem durften Schüler, deren Schulen keine Mannschaften aufgestellt hatten, als Einzelstarter am Wettbewerb teilnehmen.

Bei "Jugend trainiert für Olympia" stehen die Mannschaftergebnisse im Vordergrund. In der Wertungsklasse V – Grundschule – siegten Moritz Rettich, Mario Maute und Heiko Rettich von der Eyachquell-Grundschule Pfeffingen vor dem Team der Mössinger Gottlieb-Rühle-Schule Mössingen und den Kirchgrabenschülern Julia Krasnik, Ben Bulach, Leni Gerth und Linn Gerth. In der Wertungsklasse IV sicherten sich Alisa Colditz, Marlene Korn, Natalia Paprocki, Tabea Bühler und Victoria Haasis, die Mädchen vom Team 1 des Gymnasiums Ebingen den ersten Platz, gefolgt von den Tailfinger Progymnasiasten Sinja Kurbel, Lewin Kotz, Sarina Kurbel, Marie Bitzer und Antonia Alt und Team 2 des Gymnasiums Ebingen, in dem Jonathan Schmetzer, Luca Stepins und Nils Bitzer starteten. In der Einzelwertung wurden die drei schnellsten Mädchen und Jungen beider Wertungsklassen mit Pokalen bedacht. Julia Krasnik und Moritz Rettich waren die schnellsten Grundschüler, auf den Plätzen folgten Marie-Christin Möllenberg und Keke Sickinger sowie Leni Gerth und Mario Maute.

In der Wettkampfklasse IV machten es die Mädchen spannend: Alisa Colditz und Marlene Korn fuhren zeitgleich auf Rang eins, Dritte wurde Sinja Kurbel. Schnellster Junge war Mark Witzemann vor Jannik Limbeck und Jonathan Schmetzer. Die beiden erstplatzierten Mannschaften wurden vom WSV-Vorsitzenden Siegfried Binder mit je einem großen Mountain-Boy-Schlitten beschenkt.