Albstadt Ohrwürmer aus der Kaiserzeit

Das Salonorchester Albstadt ist ein rundes Dutzend von musikbegabten Rentnern, die sich der Wiener Kaffeehausmusik verschrieben haben, und denen ein Leuchten über das Gesicht geht, wenn sie Namen wie Johann Strauß, Franz Lehár, Carl Michael Ziehrer oder Jacques Offenbach hören. Der älteste dieser Hobby-Musiker ist weit über 80; der Altersdurchschnitt dürfte weit jenseits der 70 liegen. Jeden Montagnachmittag ist Probe im Ebinger Marienheim, wo dann Melodien erschallen wie die Annen-Polka, der Blumen-Walzer, die Stephanie-Gavotte, der Flieger-Marsch oder das Charakterstück "Heinzelmännchens Wachtparade", allesamt einstmals oft gespielte Ohrwürmer aus der Kaiserzeit.

An Aufführungs-Gelegenheiten fehlt es nicht: Da ist beispielsweise der Bazar der katholischen Kirchengemeinden in der Zollern-Alb-Halle, da ist das Jahreskonzert im Frühjahr, da sind Alten-Nachmittage, da sind Kaffeekränzchen, da sind Weihnachtsfeiern in Krankenhäusern und in Altenheimen, und es verstreicht kaum einmal ein Monat ohne mindestens ein oder zwei Auftritte.

Trotz aller Geschäftigkeit darf die Geselligkeit beim Salonorchester Albstadt dabei nicht zu kurz kommen – nach den Proben trifft man sich regelmäßig bei Kaffee und Kuchen oder aber, wie jetzt kürzlich, im Onstmettinger Kasten, und alle fühlen sich ausgesprochen wohl, wenn sie auf diese Weise Gemeinschaft pflegen können.