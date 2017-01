Charly kommt nicht mehr. Es dauert eine Weile, bis diese Nachricht vom Ohr bis zum Hirn durchsickert. Kürzlich war er doch noch da, war wie immer spät gekommen, hat auf seiner nächtlichen Taxi-Tour eine kleine Pause gemacht, einen Kaffee getrunken: stark, damit er wach bleibt. Auch wenn es immer Nacht war: Wenn Charly in sein Stammlokal kam, ging die Sonne auf. Unter der roten Taxifahrer-Kappe mit der aufgestickten Telefonnummer und hinter der modischen Brille haben seine großen, strahlenden Augen geblitzt, fröhlich hat er alle begrüßt, gefragt, wie’s geht, erzählt, was er so erlebt hat, und sich dabei sein gepflegtes Kaiser-Friedrich-Wilhelm-Bärtchen gezwirbelt. Sein markantes Lachen war unverkennbar. In ganz Albstadt gab es wohl niemanden, der Charly nicht gemocht hat. Und dann muss er plötzlich gehen, ohne Vorwarnung. Das Leben ist unfair.