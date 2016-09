Das Ökomobil "Donnerkeil" der Sparkassenstiftung Umwelt und Natur hat im Sommerferienprogramm Halt in der Stadtbücherei Tailfingen gemacht: Schnitzen war angesagt. Angeleitet vom Stiftungsökologen Hannes Schurr, suchten die eifrigen Schnitzkünstler zunächst entsprechendes Material, wobei sich das Holz der Haselsträucher entlang der Schmiecha am besten eignete. Anschließend wurde geschnitten, gefeilt, verziert, und endlich hielt jedes Kind das eigene fertige Messer in der Hand – stolz, selbst etwas Schönes gemacht zu haben.