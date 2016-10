Albstadt OB ruft alle Bürger auf: Abstimmen für Bisoro

Für den großen Einsatz im Rahmen der Alphabetisierung von 4500 Frauen, den Bau von zehn Grundschulen, Krankenstationen und Trinkwasseraufbereitungsanlagen erhielt die Entwicklungspatenschaft Albstadt-Bisoro bereits im vergangenen Jahr den ersten Preis beim Wettbewerb "Echt gut! Ehrenamt in Baden-Württemberg". Auch diesmal will Oberbürgermeister Klaus Konzelmann seine Stadt wieder an der Spitze sehen und ruft alle, die einen Internetzugang haben, zum Abstimmen auf. Momentan fehlen noch rund 2000 Stimmen für einen ersten Rang. Konzelmann ist zuversichtlich: "Wenn wir zusammenstehen, können wir es schaffen."

Auf der Internetseite www.deutscher-engagementpreis.de kann jeder in nur wenigen Schritten an der Abstimmung teilnehmen. Mit jedem E-Mail-Account kann man einmal abstimmen.

Erringen die Albstädter den Preis, wird das Geld erneut in die Erweiterung der Grundschule Munanira in Bisoro investiert. Die Situation in der Schule ist dringend zu verbessern, um den Kindern aller Klassenstufen in Bisoro eine Grundschulbildung zu ermöglichen. Zudem ist eine Fotovoltaikanlage zur Beleuchtung der Klassenzimmer geplant. Sie ist nötig, weil Kinder oft unter Zwang der Eltern Feldarbeit leisten müssen und Hausaufgaben erst am Abend machen können, obwohl es in den Wohnhütten kein Licht gibt. Eine Trinkwasserleitung soll sauberes Quellwasser zur Schule führen.