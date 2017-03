Albstadt "Ob di no oiner freie dät?"

Der Neigung von Frauen, sich ihrerseits um die Gunst der Männer zu bemühen, steht sie kritisch gegenüber: "Tiermanna balzet von sich aus." Die Traumexemplare aus Film und Fernsehen sind auch nicht ihr Ding: An den Leinwandhelden ihrer Jugend lässt sie kein gutes Haar. Selbst die innigste Phantasie-Romanze mit dem edlen Häuptlingssohn Winnetou geht unter ihren schlagkräftigen Argumenten in die Brüche. Old Shatterhand alias Lex Barker? Jonny Weissmüller als Tarzan? Beide kriegen ihr Fett ab. Schließlich trage jeder Mann den Tarzan-Schrei in sich, stellt Dietlinde Ellsässer fest. Entsprechende Aufforderungen, einer der männlichen Zuschauer solle dies doch demonstrieren, verhallen jedoch ungehört.

Am ehesten, resümiert Dietlinde Ellsässer, käme für sie noch Sean Connery, der erste James Bond, in Frage. Denn: Der rette die ganze Welt und gehe dann heim zum Kuscheln. "Lass amol an Schwob abends vom schaffa komma!", teilt sie einen kecken Seitenhieb auf die hiesige Männerwelt aus.

Was sie nicht daran hindert, sich drei Vertreter derselben aus dem Publikum für den Höhepunkt des Programms auf die Bühne zu holen: In Lautlingen endet die Kurzversion der Flirtshow "Herzblatt" mit einem Kniefall des Gewinners. Ellsässer beeindruckt das nicht: "Au wenn di als Ledige no oiner freie dät, ob di des freie dät?", gibt sie den Frauen mit auf den Heimweg.