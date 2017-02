Albstadt Nur noch ein einziges Notariat

Was bedeutet – für einen gewesenen Staatsdiener womöglich eine nicht ganz unwillkommene Konsequenz –, dass nicht einfach der schrankenlose Wettbewerb ausbricht: Man kann nicht einfach ein Notariat eröffnen, wo es einem gefällt, und versuchen, den Kollegen Platzhirsch – so es einen gibt – vom Markt zu verdrängen. Denn der ist streng reguliert.

Was bedeutet diese Reform für die Notare und ihre Kundschaft? Zweierlei: Spezialisierung und Zentralisierung. Frank Grigas hatte wie alle seine Kollegen die Wahl, sich entweder als "freischaffender Künstler" um die Urkunden und die Firmengründungen zu kümmern, oder Beamter zu bleiben und Sachbearbeiter am Nachlass- oder Vormundschaftsgericht – heute "Betreuungsgericht" – zu werden. Er hat sich für die "freie Wirtschaft" entschieden und wird ab 2018 zusammen mit zwei Kollegen als Notar in Balingen wirken – mit reduziertem Aufgabenspektrum, aber mit mehr Klienten und einem Arbeitspensum, das nicht geringer sein dürfte als bisher.

Die Zahl der Beurkundungen wird steigen – dafür wird Grigas keine Erben mehr davon in Kenntnis setzen, was ihnen der verblichene Patriarch zugedacht hat: "Man stellt sich das ohnehin zu romantisch vor – der Fall, dass hinten in der Ecke einer sitzt, den keiner kennt, und der kriegt dann alles, ist fürs Fernsehdrehbuch. Das Meiste läuft ohnehin schriftlich ab."

Die Zentralisierung ist der für die Kundschaft interessante Aspekt der Sache. Die Gebühren, die sie zahlen, bleiben gleich, aber die Fahrtkosten steigen, denn mit der Zahl der Notare sinkt auch die der Notariate. In Albstadt wird es künftig nur noch eines in Ebingen geben, mit zwei Notaren, nämlich Daniel Jokisch und Frank Grigas’ Tailfinger Noch-Kollegin Anja Stauß; in Balingen formiert sich eine Sozität, bestehend aus Grigas und seinen Kollegen Manfred Seeger und Frank Michael Hermann. Tailfingen schließt; für Meßstetten ist eine Notarstelle eingeplant. Allerdings hat sich dort noch kein Interessent gemeldet.