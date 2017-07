Albstadt Nur betulich soll sie nicht sein

Albstadt/Sigmaringen. Rektorin Ingeborg Mühldorfer konnte in ihrem Jahresbericht, den sie in öffentlicher Hochschulratssitzung erstattete, eine erneute Steigerung vermelden – im Vorjahr hatte die durchschnittliche Studentenzahl 3413 betragen. Auch die Zahl der Erstsemester ist wieder gestiegen – in den Bachelorstudiengängen von 968 von 1015 und insgesamt von 1228 auf 1265. An die 1327 Erstsemester des Rekordjahres 2014/15, als die Hochschule die Bugwelle des Doppelabiturs von 2012 mit nagelneuen Studienangeboten aufzufangen wusste, reicht die Zahl freilich nicht heran.

Die Auslastung der Hochschule bei Studienanfängern ist denn auch von 142 Prozent im Rekordjahr auf 129 Prozent gesunken; die Gesamtauslastung entspricht mit 114 Prozent exakt dem Vorjahreswert – Rekord eingestellt. Unter 100 will man unter keinen Umständen fallen.

Was freilich – Mühldorfer wies bereits vor Jahresfrist darauf hin – voraussetzt, dass die Hochschule am Ball bleibt. Denn die Klientel, die bisher die Hörsäle und Labors füllte, schrumpft: Die Zahl der Abiturienten und damit der Studienbewerber wird sinken und das Wachstum der vergangenen Jahre irgendwann der Vergangenheit angehören. Auch im laufenden Studienjahr hat mit "Energiewirtschaft und Management" ein neuer Studiengang den betrieb aufgenommen; im nächsten kommt mit "Bioanalytik" abermals Sigmaringen zum Zug. Dafür ist Albstadt bei den Baumaßnahmen an der Reihe. Im Nordteil des Haux-Gebäudes ist der erste Bauabschnitt der Brandschutzsanierung im Gange, der zweite Bauabschnitt im Südflügel soll im Sommer 2018 beginnen, zeitgleich mit der Brandschutzsanierung im Maschinenbaugebäude. Bereits in diesem Sommer ist das Gebäude Johannesstraße 3 an der Reihe; es wird ebenfalls brandschutzsaniert und erhält einen barrierefreien Zugang.