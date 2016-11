Albstadt Nullsiebener hoffen auf Wende

Schließlich hat das Eberhart-Team in guter Erinnerung, denn das Hinspiel gewann Albstadt zum Saisonauftakt mit 1:0. Für Essingen war diese Niederlage der Weckruf, denn danach holte das Team von TSV-Trainer Norbert Stippe aus den folgenden fünf Partie satte 13 Punkte. Doch insgesamt blieb der Vorjahres-Dritte nach Abschluss der Vorrunde mit 23 Punkten und Platz sieben, auch hinter den eigenen Erwartungen zurück. Zuletzt waren die Ostalb-Kicker im Heimspiel gegen Tabellenführer SGV Freiberg auf dem besten Weg zu einer Überraschung; führten sie doch zur Halbzeit mit 2:0. Aber im zweiten Durchgang schlug der Primus zurück, glich binnen fünf Minuten zum 2:2 aus und siegte am Ende noch mit 5:2. "Wir haben eine tolle erste Halbzeit gespielt mit Chancen zum 3:0 oder 4:0. In der zweiten Halbzeit trat der ›Worst Case" ein, mit zwei Gegentoren in fünf Minuten. Das zieht dir als Mannschaft den Zahn", so TSV-Trainer Norbert Stippel.

Auch die Nullsiebener sind in den letzten Partien der Vorrunde etwas ins Straucheln geraten. Seit vier Spielen wartet Albstadt auf den sechsten Saisonsieg, verlor zuletzt bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall mit 1:4 und rutschte zum Ende der Vorrunde auf Rang elf ab.

"Wir müssen wieder aggressiver werden und besser gegen den Ball arbeiten, denn in letzten beiden Spielen haben wir sechs Gegentore kassiert", sagt der Albstädter Cheftrainer Alexander Eberhart, der vom Gastspiel in Essingen nicht mit leeren Händen nach Hause fahren will. "Das wird sicher nicht leicht, denn Essingen ist eine starke Mannschaft, die einen guten Fußball spielt und alles mit spielerischen Mitteln lösen will", weiß der 42-Jährige, "Aber wenn es uns wieder gelingt an, unsere Leistungsgrenze zu gehen und individuelle Fehler zu vermeiden, dann können wir gegen jeden Mannschaft in der Verbandsliga bestehen; das haben wir in dieser Saison schon mehrfach bewiesen. Und das ist auch unser Ziel: Wir wollen das Beste geben, und dann sehen wir, was am Ende dabei herauskommt."