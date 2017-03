Albstadt Nicole Gneiting geht

Der gemeinsame Abschiedsgottesdienst der Pfeffinger und Burgfelder wird in der Nikolauskirche in Pfeffingen gefeiert und beginnt um 10 Uhr. Den musikalischen Rahmen steuert der Kirchenchor bei, in dem Nicole Gneiting selbst lange Zeit begeistert mitgesungen hat, und die Kinder des Kindergartens an der Eyach verabschieden sich von ihr mit einem Ständchen. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht beim Kirchenkaffee die Möglichkeit, sich persönlich von Pfarrerin Gneiting zu verabschieden.