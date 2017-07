Albstadt Nicht zu fassen!

Genau um das Gegenteil, ums Ganzmachen, geht es in einer dreigeteilten Veranstaltung, die am Freitagabend in Ebingen mit einem Symposium begonnen hat. In der Martinskirche haben Schüler ihre Arbeiten zum Thema "Wissen in Resonanz" präsentiert.

Wie das ganze Wochenende "Organ@school2017" ist dieses Motto nicht zu fassen. Das hat sogar der Organisator Steffen Mark Schwarz, Kantor der Martinskirchengemeinde, gemerkt. Allerdings war genau das seine Absicht, denn es geht nicht nur um Wissen, dem naturgemäß Grenzen gesetzt sind, sondern um das ganze weite Feld der Kultur, um die intellektuelle und um die Herzensbildung. Um all das zu fassen, was am Samstag, dem zweiten Abend, Thema sein wird, muss man schon seine "Systeme öffnen", und genau so lautet das Motto des Podiumsgesprächs ab 19 Uhr in der Martinskirche. Jetzt sind Sie, liebe System-Administratoren, immer noch genau so schlau wie vorher, stimmt’s?

Da hilft es doch, wenn praktisch veranlagte Menschen wie jene Lehrer, die sich mit ihren Schülern an dem Forschungsprojekt des Kantors beteiligt haben, ganz konkret werden: Nicht wenige Pubertierende heutzutage stellten all ihrer Arbeit auf diesem weiten Feld zwei Fragen voraus. Erstens: Gibt es dafür Punkte? Zweitens: Fällt dafür regulärer Unterricht aus?