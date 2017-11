In katholischen Kirchengemeinden wird der Christkönigstag gern als "Jugendsonntag" bezeichnet und gefeiert. Der Jugendgottesdienst der Seelsorgeeinheit Ebingen/Eyachtal, in dem das jüngst geschah, fand in Laufen statt und stand unter dem Motto "Ich bin nicht allein". In einem Anspiel zur Predigt erzählten drei Jugendliche, wie es ist, wenn man sich allein fühlt – und kamen zum Ergebnis, dass nie allein ist, wer von Gott begleitet wird. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von Severin Buhl und Tom Güttinger, dem "Duo Basilea"; organisiert hatten ihn die Oberministranten. Anschließend wurde im evangelischen Gemeindehaus zu Mittag gegessen. Die Kollekte ist – natürlich – für die Jugendarbeit bestimmt. Foto: Nölke