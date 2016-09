Albstadt Neulinge und Urgestein agieren gemeinsam

Premiere ist am Samstag, 15. Oktober, im Gemeindesaal Heilig-Kreuz, weitere Vorstellungen folgen dort am Sonntag, 16., Freitag, 21., und Samstag, 22. Oktober. Am Sonntag, 6. November, gastiert der Theaterverein in der Festhalle in Lautlingen, am Samstag, 12. November, in der "Sonne" in Straßberg und am Freitag,2., und Samstag, 3. Dezember in der Festhalle in Truchtelfingen. Freitags und samstags beginnen die Vorstellungen um 20 Uhr, sonntags stets um 17 Uhr.

Der Vorverkauf in der Tourist-Information im Ebinger Rathaus beginnt am Dienstag, 4. Oktober. Karten gibt es aber auch an der Theaterkasse. Für die Termine in Lautlingen und Straßberg gibt es keinen Vorverkauf, sondern nur Karten an der Abendkasse. Für die Vorstellungen in Truchtelfingen beginnt der Vorverkauf am 21. November; Karten sind auch an der Abendkasse erhältlich. Der Eintritt für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren ist frei.