Durch eine Spende der Stiftung Mensch der Sparkasse Zollernalb in Höhe von 1000 Euro hat der Kindergarten St. Elisabeth in Tailfingen ein Spielhäuschen für die Krippengruppe angeschafft. Das Häuschen bietet vielfältige Bewegungsanreize, welche die Kleinsten zum Krabbeln, Treppensteigen und Rutschen animieren. In der Krippengruppe werden zehn Kinder im Alter zwischen einem und drei Jahren betreut. Foto: Kindergarten