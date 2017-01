Albstadt Neues Hochschulgebäude frühestens 2018

Immerhin, man ist weiter als vor Jahresfrist. Die Stadt Albstadt und das Amt für Vermögen und Bau in Tübingen haben über die Finanzierung des Neubaus eine Einigung erzielt, im August 2016 wurde ein öffentlicher Wettbewerb um Planung und schlüsselfertige Erstellung eines neuen Büro- und Seminargebäudes ausgeschrieben, an dem sich rund 30 Planungsbüros beteiligten. Diese musste einschlägige Erfahrungen mit Planung und schlüsselfertigem Bau vergleichbarer Gebäude nach- und Referenzen vorweisen können; aus denen, welche dazu imstande waren, wurde ein Handvoll Bewerber ausgesiebt und um Konzepte, Pläne, Kostenvoranschläge und Listen mit Firmennamen ersucht – die Stadt will wissen, welche Statiker, Baufirmen und Handwerker mit im Boot sitzen. Mittlerweile haben alle ihre Unterlagen eingereicht; derzeit prüft eine interne Jury die Vorschläge und wählt aus.

Was braucht die Hochschule, was wünscht die Stadt? Die Sanierung des einstigen Fabrikgebäudes Haux wird sich noch bis 2021 hinziehen; in der Zwischenzeit benötigt die Hochschule ein Ausweichquartier, wenn sie nicht ihre Studenten stapeln will. 2400 Quadratmeter Nutzfläche und rund 70 Arbeitsplätze beträgt der Bedarf, der in die Planungsvorgaben der Stadt eingegangen ist; diese 2400 Quadratmeter sollen auf drei Geschosse verteilt werden.

Die alten Kastanien dürfen stehenbleiben