Albstadt Neues Gesicht für altes Viertel

Die Stadtverwaltung hat dem Gemeinderat deshalb eine Bebauungsplanänderung vorgelegt für das Areal "Zwischen Friedrichstraße und Ziegelplatz" und will dieses Bauvorhaben außerdem zum Anlass nehmen, den gesamten Baublock – er wird außerdem im Norden von der Silberburgstraße und im Süden von der Sonnenstraße begrenzt – planungsrechtlich neu zu ordnen "und damit den aktuellen und künftigen Anforderungen an dessen Entwicklung gerecht zu werden", wie es in der Sitzungsvorlage heißt.

Was genau sieht der Bebauungsplan künftig vor, der mit sieben Gegenstimmen und vier Enthaltungen bei sonstiger Zustimmung nicht bei allen Stadträten auf Wohlgefallen stößt? Die Stadt will die Wohnnutzung dort stärken, zumal die Geschäfte in der Bühlstraße nicht eben mehr geworden sind. Daher sollen die bauliche Dichte reduziert, zusammenhängende Gartenzonen entwickelt und die Erschließung der Grundstücke neu geordnet werden.

Der Supermarkt mit Zufahrt von der Friedrichstraße beeinträchtige die Nachbargrundstücke durch Schatten und den großen Parkplatz – auf mittlere Sicht soll er deshalb verlagert werden, zumal er wegen seines "sehr spezifischen Sortiments" keine Nahversorgungsfunktion habe. Dem Biergarten des Gasthauses "Wilder Mann" wäre das zuträglich, meint die Stadt – er würde aufgewertet.