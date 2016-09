Albstadt Neuer Pastor ist bald offiziell im Amt

Walther Seiler wird am kommenden Sonntag, 11. September, im Rahmen des Gottesdienstes, der um 10 Uhr in der Pauluskirche beginnt, von Superintendent Johannes Knöller in sein Amt eingeführt. Der "Neue" ist gebürtiger Franke und gerne mit seiner Frau nach Albstadt gekommen: "Wir haben uns gewünscht, in eine ländliche Region zu gehen. Möglichst in eine Gemeindesituation, in der die Menschen sich gerne auf den Weg machen", erläutert Seiler die Rahmenbedingungen.

Begeistert hätten er und seine Frau schon einige Traufgänge erkundet. Und in den Begegnungen mit den sehr engagierten Mitarbeitenden des Kirchenbezirks sei schnell klar geworden: "Hier sind Menschen unterwegs, die bodenständig und engagiert das Gemeindeleben gestalten." Der Mut, die bisherigen Gemeindebezirke Tailfingen und Ebingen mit den weiteren Gemeinden Pfeffingen und Meßstetten zu vereinigen, sei ein beeindruckender Beleg dafür, so Seiler.

Für ihn gilt es nun, zusammen mit einem großen Team an Ehrenamtlichen das Gemeindeleben neu zu strukturieren. Der neue Pastor hofft darauf, dass auch außenstehende Menschen in der Kirche Heimat finden. "Gemeinde soll sich gerade auch öffnen für die, die Unterstützung und Schutz suchen", fordert Seiler mit Blick auf die gegenwärtige Flüchtlingsdiskussion. Der neue Seelsorger muss bei seinem Amtsantritt zunächst eine Vakanz der zweiten Pfarrstelle überbrücken.